Bike and run (championnat régional Nouvelle Aquitaine) Casteljaloux, 13 février 2022, Casteljaloux.

Bike and run (championnat régional Nouvelle Aquitaine) route de mont de marsan Lac de Clarens Casteljaloux

2022-02-13 – 2022-02-13 route de mont de marsan Lac de Clarens

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Bike and run (championnat régional Nouvelle Aquitaine) : XS Jeunes et adultes. Championnat départemental 47.

Horaires des 3 courses : XS : 10h, S : 14h et jeunes avenir 11h.

Buvette et restauration sur place.

Bike and run (championnat régional Nouvelle Aquitaine) : XS Jeunes et adultes. Championnat départemental 47.

Horaires des 3 courses : XS : 10h, S : 14h et jeunes avenir 11h.

Buvette et restauration sur place.

+33 6 71 20 63 24

Bike and run (championnat régional Nouvelle Aquitaine) : XS Jeunes et adultes. Championnat départemental 47.

Horaires des 3 courses : XS : 10h, S : 14h et jeunes avenir 11h.

Buvette et restauration sur place.

bike and run

route de mont de marsan Lac de Clarens Casteljaloux

dernière mise à jour : 2022-02-07 par