Bijoux inspirés de la nature Maison Garonne Boé, jeudi 22 février 2024.

Bijoux inspirés de la nature Maison Garonne Boé Lot-et-Garonne

Atelier manuel de création de bijoux, breloques, porte-clés inspirés de la nature et de Garonne. Boucles d’oreilles plumes ou feuilles, porte-clés poissons et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts !

Début : 2024-02-22 10:30:00

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maison-garonne@ville-boe.fr

