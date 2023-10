Journées Nationales de la Réparation – Bijouterie et horlogerie Bijouterie Verhelle Lille, 20 octobre 2023, Lille.

Journées Nationales de la Réparation – Bijouterie et horlogerie Vendredi 20 octobre, 10h30, 13h30 Bijouterie Verhelle

Notre équipe experte vous donnera des conseils sur l’entretien de vos bijoux et de vos montres pour les conserver le plus longtemps possible.

Nous vous offrons également une remise de 2 euros sur les changements de piles de montres, de bracelets de montres et sur réparations de bijoux en or ou en argent et de montres.

Bijouterie Verhelle 15/17 place du Théâtre 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T13:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:30:00+02:00