Vosges Visite de la bijouterie L’Orade et présentation des étapes de réparation en bijouterie & horlogerie Bijouterie L’Orade Bruyères, 20 octobre 2023, Bruyères. Visite de la bijouterie L’Orade et présentation des étapes de réparation en bijouterie & horlogerie 20 et 21 octobre Bijouterie L’Orade Horlogers, bijoutiers de père en fils depuis 1850, la bijouterie L’Orade à Bruyères vous ouvrira ses portes pour des visites en présence de Frédéric Brabant, bijoutier joallier, seul maître artisan d’art des Vosges. Il vous présentera notamment les techniques de réparation en bijouterie / horlogerie.

Il sera également possible de faire réparer vos bijoux et montres, les tarifs seront allignés sur les prestations. Bijouterie L’Orade 52 avenue du Cameroun 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bruyères, Vosges Autres Lieu Bijouterie L'Orade Adresse 52 avenue du Cameroun 88600 Bruyères Ville Bruyères Departement Vosges Lieu Ville Bijouterie L'Orade Bruyères latitude longitude 48.209164;6.721565

