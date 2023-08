Une réparation de chaîne offerte Bijouterie joaillerie Arzis Pont-l’Abbé, 20 octobre 2023, Pont-l'Abbé.

Une réparation de chaîne offerte 20 et 21 octobre Bijouterie joaillerie Arzis

En bijouterie, tout (ou presque!) se répare, c’est la magie des métaux précieux.

Pour faire connaître ces possibilités (réparations de chaînes, mais aussi mise à grandeur des bagues, bracelets, etc…) et encourager à ne plus laisser vos beaux bijoux dans un tiroir, je vous offre une réparation de chaîne or ou argent (sauf mailles complexes et dans la limite de 2 soudures).

Pour celà, il vous suffira de vous présenter à la boutique le vendredi 20 ou le samedi 21 octobre avec la chaîne à réparer.

Prise en charge nominative, délai 15 jours.

A bientôt à l’atelier!

Bijouterie joaillerie Arzis 13 place de la République 29120 Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00