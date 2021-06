Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Bijouterie – Initiation Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Bijouterie – Initiation Beaulieu-lès-Loches, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Beaulieu-lès-Loches. Bijouterie – Initiation 2021-07-10 – 2021-07-10

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire 190 EUR 190 Le temps d’une journée, Lise Linard vous transmettra les premieres techniques de base pour la réalisation d’un bijou en argent. Plusieurs modèles vous seront proposés (bague, boucles d’oreilles, bracelet…) et en fonction de votre choix, de sa taille et de votre rythme, possibilité d’une 2ème création sur la journée. Lise Linard vous transmettra les premières techniques de base pour la réalisation d’un bijou en argent. Plusieurs modèles vous seront proposés (bague, boucles d’oreilles, bracelet…) et en fonction de votre choix, de sa taille et de votre rythme, possibilité d’une 2ème création sur la journée. contact.aimaa@gmail.com +33 6 23 20 08 86 https://ruesdesarts.odexpo.com/ Lise Linard vous transmettra les premières techniques de base pour la réalisation d’un bijou en argent. Plusieurs modèles vous seront proposés (bague, boucles d’oreilles, bracelet…) et en fonction de votre choix, de sa taille et de votre rythme, possibilité d’une 2ème création sur la journée. Le temps d’une journée, Lise Linard vous transmettra les premieres techniques de base pour la réalisation d’un bijou en argent. Plusieurs modèles vous seront proposés (bague, boucles d’oreilles, bracelet…) et en fonction de votre choix, de sa taille et de votre rythme, possibilité d’une 2ème création sur la journée. Droits reserves Pascal Vangysel

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville 47.12962#1.01207