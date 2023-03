Découverte du métier de Bijoutier Bijouterie ELIODE Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Découverte du métier de Bijoutier Bijouterie ELIODE, 31 mars 2023, Paris. Découverte du métier de Bijoutier 31 mars – 2 avril Bijouterie ELIODE ELIODE est une jolie boutique revendeur de bijoux précieux.

Elle travaille avec 2 ateliers dont la notre pour montrer des bijoux toutes faites individuellement soit tout métal ou alors avec des Gemmes recherchées.

Artisane dans le domaine de la Bijouterie/Joaillerie depuis plus de 30 ans, j’ai aquis mon expérience autour des ateliers de la place Vendôme dont Jean Dinh Van.

Installée en atelier/show-room dans les Yvelines depuis 94, je travaille avec quelques boutiques mais aussi des clients particuliers dans l’Ouest parisien.

Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art, je serai contente de vous rencontrer et de vous montrer certains aspects de l’atelier :

– Démonstrations de certaines techniques de Bijouterie comme le sciage,limage de plaques de métal pour faire un joli motif et explications sur d’autres techniques et montrer les différentes types de serti.

Le RDV du dimanche 02 Avril est sur RDV

Le RDV du vendredi 31 Mars et du Samedi 01 Avril est en Entrée LIBRE Bijouterie ELIODE 42, rue du Cherche Midi 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0145440183 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux précieux bijouterie Anke Creation

