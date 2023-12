Une petite douleur Bijou Toulouse, 7 février 2024 20:30, Toulouse.

Une petite douleur Mercredi 7 février 2024, 21h30 Bijou 5 € les deux spectacles du festival Théâtres d’Hivers

de Harold Pinter

Edouard et Fionna prennent leur petit déjeuner, c’est le premier jour de l’été et tout semble heureux.

Pourtant une guêpe se glisse dans le pot de confiture. Il faut la tuer… Une angoisse assaille Edouard.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie 05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/

Situé à l'arrière boutique d'un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T21:30:00+01:00 – 2024-02-07T22:45:00+01:00

