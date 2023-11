CUARTETO TAFÍ Bijou Toulouse, 12 décembre 2023, Toulouse.

CUARTETO TAFÍ 12 – 15 décembre Bijou 11 € – 14 € – 16 €

Nouvel album et nouveau concert pour le plus argentin des quartets toulousains ! Argentin, mais pas que !

Au son de la voix de Léo Harispe, les musiques se métissent. L’Amérique du Sud croise l’Afrique et les rives de la Méditerranée.

À mille lieux des musiques traditionnelles, le Cuarteto Tafi modernise, dépoussière et réinvente les musiques du monde. On écoute, bien sûr, on chante, évidemment, et on ne peut s’empêcher de danser.

À consommer sans modération !

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie 05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ [{« type »: « email », « value »: « contact@le-bijou.net »}] Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques. Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T21:30:00+01:00 – 2023-12-12T22:45:00+01:00

2023-12-15T21:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:45:00+01:00

@Alexandre Ollier