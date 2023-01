Le Cri du Choeur Bijou, 22 juin 2023, Toulouse.

Le Cri du Choeur 22 et 23 juin Bijou

9€/5€

Rendez-vous habituel du mois de juin au Bijou, la venue de la chorale du Cri du Chœur marque le début de l’été.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Sous la direction de Bruno Coffineau, l’ensemble nous proposera au cours de ces deux soirées d’explorer un répertoire de chants du monde, mêlant les rythmes, les langues et les énergies.

Dans un décor vif et coloré, on se prend à avoir envie de chanter aussi. Et pourquoi pas ?

Chef de choeur : Bruno Coffineau



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T21:30:00+02:00

2023-06-23T23:30:00+02:00

(c) DR