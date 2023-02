Music’Halle Bijou Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Music’Halle Bijou, 15 juin 2023, Toulouse. Music’Halle 15 et 16 juin Bijou Ateliers instrumentale et vocale avec les présentations de leurs travaux. Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques. Devons-nous encore présenter la célèbre école de musiques vivaces toulousaine ?

En parallèle des ateliers de pratique instrumentale, l’école propose quelques cours de pratique vocale. Nous vous invitons à assister ici aux présentations de leurs travaux de fin d’année.

Peut-être croiserez-vous à cette occasion les artistes de demain, tant Music’halle a formé de musiciens et musiciennes de la scène toulousaine. Réserver une table le soir du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T21:30:00+02:00

2023-06-16T23:30:00+02:00 ©DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bijou Adresse 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Ville Toulouse lieuville Bijou Toulouse Departement Haute-Garonne

Bijou Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Music’Halle Bijou 2023-06-15 was last modified: by Music’Halle Bijou Bijou 15 juin 2023 Bijou Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne