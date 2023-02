Ok Chorale ! Bijou, 8 juin 2023, Toulouse.

Ok Chorale ! 8 et 9 juin Bijou

9€/5€

Deux chorales dans des genres différents.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

La Chorale ONCP* (*On n’est pas couchés) – Jeudi 8 juin | 21H30

Voilà presque 20 ans que Coco Guimbaud traîne sa bande de chanteurs et chanteuses un peu partout en Région.

Pour “On N’est Pas Couché”, elle écrit et compose des polyphonies subtiles pour des créations de spectacles originaux, engagés et décalés.

Le Choeur gay de Toulouse – Vendredi 9 juin | 21H30

Des cabarets berlinois et parisiens des années 20 à la scène new-yorkaise et californienne des années 60 et 70 ou à la variété internationale plus récente, le répertoire aborde des thèmes revisitant librement une histoire musicale de la culture gay. Les arrangements à plusieurs voix sont interprétés a cappella.



Crédit photo : Céline Lajeunie