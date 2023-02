Simon Chouf + Matéo Langlois Bijou Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Simon Chouf livrera guitare/voix et Matéo Langlois piano/voix

Bijou
123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France
Croix-de-Pierre / Route d'Espagne
Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre.
Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques. Quand des chansons sont toutes fraîches, il faut bien un jour les sortir pour les faire écouter au public. C’est à cet exercice difficile que se livrera Simon Chouf, seul en guitare / voix.

Vous serez les premiers à découvrir ces pépites brutes.

En seconde partie de soirée, vous retrouverez Matéo Langlois, lauréat de nombreux prix en Région ces dernières années. Il revient pour l’occasion au format piano / voix qui a fait son succès. Dans un projet magnifiquement hybride entre le jazz et la chanson, Matéo saura convaincre les plus exigeants !

