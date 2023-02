Korafoland Bijou, 21 mai 2023, Toulouse.

Korafoland Dimanche 21 mai, 21h30 Bijou

13€/11€/9€

Hervé Lapalud et Dramane Dembele joue de la musique avec une rare complicité.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Dans le cadre du festival Toucouleurs

Avant même que la musique ne commence, les regards malicieux d’Hervé Lapalud et Dramane Dembele nous attirent et nous informent : ces deux-là aiment jouer.

Jouer de la musique, bien entendu, mais aussi jouer entre eux avec une rare complicité.

Musicalement, le son des koras se mêle aux voix. Le voyage est total : dépaysant et original. On aime ce croisement des cultures, ces expérimentations musicales, ces textes ciselés.



Crédit photo : Mau Boissier