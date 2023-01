Marie Sigal Bijou, 12 mai 2023, Toulouse.

Marie Sigal Vendredi 12 mai, 21h30 Bijou

13€/11€/9€

Marie Sigal expérimente l’univers des musiques actuelles.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Marie Sigal est une artiste polymorphe.

Chanteuse, pianiste, compositrice-interprète, auteure de chansons et de poésies, elle est curieuse de rencontres et d’expériences étonnantes.

De formation classique, Marie a exploré, expérimenté, testé et visité l’univers des musiques actuelles.

Aujourd’hui, seule au piano, elle nous livre des chansons brutes, à nu, qui nous touchent au cœur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T21:30:00+02:00

2023-05-12T23:30:00+02:00

Crédit photo : Virginie Richard