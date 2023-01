Luciole Bijou, 10 mai 2023, Toulouse.

13€/11€/9€

Musique à textes, dits, chantés.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Ce n’est pas pour rien que le dernier album de Luciole s’appelle Un Cri.

C’est un cri affirmé. Celui de la souffrance, celui du ralliement, celui de l’urgence.

La musique, parfaitement arrangée, laisse toute sa place aux textes, parfois dits, parfois chantés. Luciole défend.

Un Cri sur scène car c’est là qu’elle aspire à être plus que tout, entre claviers, machines et percussions, les émotions.

chevillées au corps et la voix au centre… comme un cri du cœur.



Crédit photo : Alicemarin