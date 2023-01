Dendana Bijou, 4 mai 2023, Toulouse.

Dendana 4 et 5 mai Bijou

13€/11€/9€

Dendana est un musicien avec des influences multiples.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Dans le cadre du festival Toucouleurs

Nassim Dendane, alias Dendana, est auteur, compositeur et interprète. Né dans une famille de musiciens, il a très tôt accès à de nombreux instruments dont la guitare qui deviendra son instrument de prédilection.

Un long parcours artistique l’amènera de Tlemcen, sa ville natale, à Paris. Pour ses trois albums, Dendana a puisé dans ses influences multiples, folk ou gwana, pour créer une musique mélodique et entrainante.

Sur scène, sa personnalité solaire, sa présence chaleureuse captent le public. Ses valeurs d’ouverture sur le monde et d’abolition des frontières musicales, en font malgré lui un artiste engagé, dont les performances live touchent au cœur et à l’âme.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T21:30:00+02:00

2023-05-05T23:30:00+02:00

Crédit photo : Camron Tietcheu John Audran