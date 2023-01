Hector ou rien Bijou, 9 avril 2023, Toulouse.

Dimanche 9 avril, 18h30

10€

Hector chantera hors les murs, dans un endroit secret.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Dans le cadre du festival Le Printemps du Rire.

Hector ou rien c’est un projet de chanson, un peu poétique, un peu pop, un peu basé sur Genève. C’est surtout un garçon hyper attachant, et très drôle.

Habitué des performances dans des lieux insolites, nous avons décidé de lui proposer nous aussi de jouer dans un lieu non dédié aux concerts.

Seuls celles et ceux qui prendront leur billet sauront où le concert se passera.

Votre curiosité est piquée ? Normal. On vous attend !

Hors les murs – lieu secret



