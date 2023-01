Charly Poète Poète Bijou Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Charly Poète Poète Bijou, 6 avril 2023, Toulouse. Charly Poète Poète 6 et 7 avril Bijou

15€/13€/11€

Drôle, déjanté et excessif, le spectacle de Charly est un OVNI à ne pas manquer. Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques. Dans le cadre du festival Le Printemps du Rire. Charly est optimiste.

Les horreurs du monde ne lui enlèvent pas ce tendre sourire scotché au visage.

Charly est bègue.

Les mots lui viennent sans le vouloir ou ne quittent pas sa bouche.

Détournement de phrases ? Détournement de sens ? Parfois…

Charly est poète.

L’humanité va mal mais l’inspire. Il observe la vie avec tendresse et humour. Charly Astié : guitare, voix…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T21:30:00+02:00

2023-04-07T23:30:00+02:00 ​Crédit photo : Franck Lombard

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bijou Adresse 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Ville Toulouse lieuville Bijou Toulouse Departement Haute-Garonne

Bijou Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Charly Poète Poète Bijou 2023-04-06 was last modified: by Charly Poète Poète Bijou Bijou 6 avril 2023 Bijou Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne