Monique Brun et Michèle Bernard Bijou, 30 mars 2023, Toulouse.

Monique Brun et Michèle Bernard 30 et 31 mars Bijou

15€/13€/11€

Les chansons de Monique Brun et Michèle Bernard

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

D’un regard rieur naît la complicité.

Celle de ces deux-là n’est pas nouvelle mais toutefois exceptionnelle.

Ce “p’tit rêve” est d’une incroyable douceur. C’est un petit cocon dans lequel on se glisse et où l’on écoute se croiser et se répondre les chansons de Michèle Bernard et les textes de Monique Brun.

C’est un moment de poésie et de bonheur. Un moment où l’on se dit que la vie est belle.

Michèle Bernard : accordéon, voix

Monique Brun : voix



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T21:30:00+02:00

2023-03-31T23:30:00+02:00

Crédit photo : @Jeanne Garaud