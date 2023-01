Carte Blanche à Corentin Grellier Bijou, 24 mars 2023, Toulouse.

Carte Blanche à Corentin Grellier Vendredi 24 mars, 21h30 Bijou

15€/13€/11€

Corentin Grellier partage ses envies chansonnières.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Après une année de fil rouge et une création en septet, il nous restait à offrir à Corentin Grellier une belle carte blanche. C’est chose faite avec cette soirée exceptionnelle où il invitera proches et amis à partager ses envies chansonnières.

Auteur rare et interprète d’exception, Corentin nous fait vibrer d’un mot, d’un regard, d’une intonation ou d’un souffle. À ses côtés, l’accordéon de Claude Delrieu sait se faire enveloppant, doux ou savant.

Cette rencontre, qui paraissait pourtant improbable, servira de base à cette soirée exceptionnelle et unique.

Corentin Grellier : guitare, voix

Claude Delrieu : accordéon

et leurs invités…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T21:30:00+01:00

2023-03-24T23:30:00+01:00

Crédit photo : @Ariane Ruebrecht