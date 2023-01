Ben Herbert Larue Bijou, 22 mars 2023, Toulouse.

13€/11€/9€

Ben Herbert Larue est de ces artistes faiseurs de chansons comme nous les aimons.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Créateur d’histoires, souffleur de mots, orfèvre de la langue, il n’est pas sans rappeler de prestigieux aînés comme Brel ou Leprest.

Son nouvel album, fraîchement sorti, est fidèle à son image : drôle, touchant et intimiste, mais aussi révolté et intense.

Sur scène, nous rions, nous tremblons, nous respirons avec lui. Ses chansons sont à découvrir ou redécouvrir.

Soyez nombreuses et nombreux pour cette occasion.

Ben Herbert Larue : voix, accordéon

Nicolas Fabre : claviers, bugle

Xavier Milhou : contrebasse



