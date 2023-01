La Fête du court métrage Bijou, 21 mars 2023, Toulouse.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

Pour la première fois, Le Bijou se joint à cette fête pour vous faire découvrir une part de la jeune création audiovisuelle et cinématographique : le lundi 20 en séances scolaires et le mardi 21 pour toutes et tous à partir de 21h30.



