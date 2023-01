Nuit de la Saint-Patrick Bijou, 17 mars 2023, Toulouse.

Nuit de la Saint-Patrick Vendredi 17 mars, 19h30 Bijou

Musique traditionnelle irlandaise.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Dans le cadre du festival Fous d’Archet

19h30 : Session de musique irlandaise

À l’instar des pubs irlandais qui font la part belle à la musique traditionnelle ce jour-là, Le Bijou accueillera les musiciens de la région passionnés par cette musique festive et entraînante.

Chants et airs traditionnels se succèderont dans un rythme endiablé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une grande bouffée d’EIRE !

Renaud Binet : violon / François Thibaut : accordéon / Jean-Philippe Gaudron : bodhran / Olivier Arnaud : guitare

21h30 : Vegan Vampyres et autres surprises…

Bande de copains avant tout, les « Vegan Vampyres » font vivre la musique traditionnelle irlandaise avec chaleur, humour et virtuosité. Ils vous entraîneront dans la fête, en un tourbillon de reels, jigs, polkas… et vous donneront sans nul doute l’envie de taper du pied et de bouger sur le plancher !

Participation libre



