Sand Bijou, 16 mars 2023, Toulouse.

12€/10€

Dans le cadre du festival Fous d’Archet

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Quand la pluie, le vent, les années ont érodé une musique jusqu’à n’en plus laisser que des grains, des sédiments, quel genre d’architecture sonore bâtit-on avec ce sable-là ? Est-ce que l’on construit des châteaux éphémères, massifs mais fragiles ? Ou bien des dentelles, des toiles d’araignées qui laissent passer plus de lumière que ce qu’elles contiennent de matières ? Ou bien encore on peut choisir de renoncer à bâtir pour simplement jouer, laisser ce sable s’écouler de nos doigts encore et encore, grain à grain ou à flots épais.

Basile Brémaud : Violon et chant

Perrine Bourel : Violon, banjo et chant



Crédit photo : @tamkka