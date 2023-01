Les acides Bijou Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les acides Bijou, 15 mars 2023, Toulouse. Les acides Mercredi 15 mars, 21h30 Bijou

13€/11€/9€

Théâtre d’impro Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques. Les Acides, c’est de l’impro au cordeau !

Des comédiens débordant d’énergie et d’inventivité et un rythme digne des meilleures comédies.

Ils se sont largement fait un nom dans le milieu de l’impro. Ici , c’est complet à chaque fois. Ne les ratez pas !

