L’espoir… Bijou, 9 mars 2023, Toulouse.

L’espoir… 9 et 10 mars Bijou

13€/11€/9€

Orly s’attaque aux chansons de Ferré

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

S’attaquer au répertoire de Léo Ferré n’est jamais chose facile.

Orly a toujours été sensible à ses textes et à ses musiques. Le trio s’est approprié l’univers de l’artiste et en a fait des interprétations très personnelles, parfois proches, souvent lointaines et toujours poétiques.

La justesse et l’intemporalité des textes de Léo Ferré sont jumelées aux différentes influences qui nourrissent le groupe.

Cette alchimie donne au spectacle une sensibilité nouvelle. On connaît, reconnaît, découvre ou redécouvre une œuvre du patrimoine inscrite au Panthéon de la chanson française.

Samuel Veyrat : voix

Ian Zielinski : piano

Xavier Bussy : multi-instrumentiste



Crédit photo @hubert Grooteclaes