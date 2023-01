Samarabalouf Bijou, 7 mars 2023, Toulouse.

Samarabalouf 7 et 8 mars Bijou

17€/15€/13€

Pour fêter ses 15 années d’existence, Samarabalouf fait sa révolution !

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Dans un combo tout neuf, et accompagné d’un invité différent à chaque fois, le quartet reprendra ses plus grands titres un peu partout à Toulouse en ce mois de mars.

C’est au Bijou que s’ouvrira cette tournée si particulière.

Qui sera l’invité ? Vous le saurez bientôt.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux ou dans notre gazette pour en savoir plus !

Quoi qu’il en soit, on compte sur vous pour retourner la salle et offrir à Samarabalouf l’anniversaire qu’ils méritent !!

François Petit : guitare

Sylvain Peyrières : guitare

Arthur Rendu : contrebasse

Laura Petit-Félix : mandoline



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T21:30:00+01:00

2023-03-08T23:30:00+01:00

Crédit photo : @Claudine Vigneron