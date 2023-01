Hervé Suhubiette + QuarteXpérience Bijou, 1 mars 2023, Toulouse.

Hervé Suhubiette + QuarteXpérience 1 – 3 mars Bijou

15€/13€/11€

Quatuor à cordes autour d’Anne Sylvestre

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

On connait toutes et tous Hervé Suhubiette, ou presque !

Musicien hors pair ou interprète amoureux des mots et de la chanson. Quand il nous a proposé de l’accueillir avec un quatuor à cordes autour du répertoire d’Anne Sylvestre, nous avons évidemment dit oui !

Entre chansons rares et mélodies inoubliables, ce sera l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les textes d’une des plus belles plumes de la chanson. La place laissée à la musique nous rappelle qu’Anne Sylvestre était aussi une excellente mélodiste.

Hervé Suhubiette : voix, arrangements musicaux

Lucile Duran : violon

Stéphanie Pons : violon

Louis Merlet : alto, oud

Alice Mathé-Geiller : violoncelle



