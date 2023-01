Agnès Bihl Bijou, 22 février 2023, Toulouse.

Agnès Bihl 22 – 24 février Bijou

17€/15€/13€

Agnès Bihl se nourrit de toutes ses expériences pour écrire ses chansons.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Toujours au fait de l’actualité, habile à croquer son époque, Agnès Bihl se nourrit de toutes ses expériences pour écrire ses chansons. Ses thèmes sont ceux de l’émotion et de l’engagement, mêlés de rire et de cette attitude un peu frondeuse qui font le piquant de son œuvre et de sa personnalité.

Tour à tour ardente, fragile, rebelle ou facétieuse, sur scène, Agnès Bihl se livre sans retenue, et offre plus que jamais la joie de cette langue qu’elle manie avec maestria pour le plaisir d’un public toujours au rendez-vous.

Agnès Bihl : voix

Clémence Monnier : piano



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T21:30:00+01:00

2023-02-24T23:30:00+01:00

Crédit photo @Francis Vernet