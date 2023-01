Addis Black Mamba Bijou, 16 février 2023, Toulouse.

Addis Black Mamba 16 et 17 février Bijou

13€/11€/9€

Sortie d’album de Addis Black Mamba

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Quittons les doux chemins de la chanson francophone.

Sonnez trompettes et saxophones, jouez guitares, basses, batteries et flûtes !

Addis Black Mamba est de retour au Bijou pour fêter dignement sa sortie d’album.

Ici, le jazz est cosmopolite. Il emprunte au funk, à l’afrobeat et au rock. Dans un élan collectif et festif, Addis Black Mamba va bousculer Le Bijou, faisant la part belle à la puissance des cuivres et au rythme des percussions.

Benoit Roudel : guitare / Cyril Deccuber : percussions / Nicolas Barnier : saxophone ténor, baryton / Thomas Blon : basse / Julia Guilloton : flûte / Olivier Trénel : trompette, buggle / Nicolas Mausmond : batterie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T21:30:00+01:00

2023-02-17T23:30:00+01:00

