Rat’shak Bijou, 10 février 2023, Toulouse.

Rat’shak Vendredi 10 février, 21h30 Bijou

13€/11€/9€

Voyage à travers la musique

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Puisant ses inspirations dans le jazz et la chanson créole, Rat’Shak invente une chanson faite d’histoires et de chaleur humaine. Elle nous dicte un voyage dont le point de départ serait toulousain, qui passerait par les Antilles, bien entendu, mais aussi par l’Amérique du Sud ou l’Afrique.

L’œil souriant et la voix parfaitement posée, Rat’Shak assume ses inspirations (Sanson, Berger…) tout en cultivant son propre univers fait de soleil, de sourires et d’émotions.

Nous sommes ravis de la recevoir avec cette nouvelle formule en duo.

Sophie Cantier : piano, voix

Aurore Daniel : violoncelle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T21:30:00+01:00

2023-02-10T23:30:00+01:00

(c)Jean Larive