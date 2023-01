La Femme Crocodile Bijou, 26 janvier 2023, Toulouse.

10€/5€/3€

Joy Sorman a écrit sur la femme crocodile.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

Une Femme Crocodile Pop-Rock arrachée à sa jungle sauvage par un homme-chasseur, nous raconte sa vie faite de paillettes et de glamour, ses espoirs et ses déceptions. Sur fond d’émancipation féminine et animale.

Est-elle une bête devenue femme ou une femme devenue crocodile ? La femme crocodile est un texte écrit par Joy Sorman qui accompagnait l’exposition d’un fond d’accessoires de magie du Mucem à Marseille.

Une queue de crocodile vraisemblablement portée par une femme se trouvait parmi ces accessoires et l’auteure s’en est emparée pour créer cet être mi-femme mi-animal.

Dans la mise en scène de Mériam Korichi, philosophe et metteuse en scène, Valérie Crouzet incarnera la Femme Crocodile.



