Détours de Chant Bijou, 24 janvier 2023, Toulouse.

Détours de Chant 24 janvier – 4 février 2023 Bijou

Bijou (hors Tom Bird) et Cave Poésie : 9€-13€ ; Théâtre du Grand Rond : participation libre ; Médiathèques Cabanis, Empalot, Pradettes, St-Cyprien, Pavillon Blanc, Salle du Sénéchal, la Fabrique : gratuit ; Voir site du festival pour les autres concerts

Pendant 2 semaines, ce festival met la chanson à l’honneur lors de nombreux concerts.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

22e édition du festival

La chanson se faufile dans tous les styles musicaux et notre langue claque de mille façons. Détours de Chant croise les genres et les lieux, met en lumière des connivences, bouscule les habitudes, pour conduire le public vers de belles découvertes.

Entre artistes confirmés et nouveaux talents, cette nouvelle édition du festival propose une programmation éclectique et rayonnante, qui n’oublie pas le jeune public.

Lieux participants

Le festival se déploie dans une vingtaine de salles.

À Toulouse :

Cave Poésie – René Gouzenne

Halle aux Grains

Le Bijou

Metronum

Théâtre du Grand Rond

Centre culturel Alban-Minville

Centre culturel Henri-Desbals

Centre culturel Saint-Cyprien

Centre culturel – Espace Job

Centre culturel – Théâtre des Mazades

Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Empalot

Médiathèque Pradettes

Médiathèque José Cabanis

La Fabrique / UT2J

Salle du Sénéchal

À Bruguières :

Le Bascala

À Colomiers :

Théâtre du Centre

Pavillon Blanc Henri Molina

À Launaguet :

Salle des fêtes

À Tournefeuille :

L’Escale

Programmation des concerts

Au Bijou

Mardi 24 janvier :

À 21h30 : Samuele

Mercredi 25 janvier :

À 21h30 : Samuele

Jeudi 26 janvier :

À 21h30 : Yoanna

Vendredi 27 janvier :

À 21h30 : Yoanna

Samedi 28 janvier :

À 16h30 : Coups de Pousses avec La Fé, Malo Texier, Bercé, Arbas et Rat Shak

Mardi 31 janvier :

À 21h30 : François Puyalto

Mercredi 1er février :

À 21h30 : François Puyalto

Jeudi 2 février :

À 21h30 : Lula Heldt

Vendredi 3 février :

À 20h30 : Tom Bird

À 21h30 : Lula Heldt

Dans les autres lieux

Mardi 24 janvier :

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Crolles

À 19h au Théâtre du Centre : Naïma Chemoul

Mercredi 25 janvier :

À 18h à la Médiathèque des Pradettes : La Trace du Papillon

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Crolles

À 21h à la Cave Poésie – René Gouzenne : Maïa Barouh

Jeudi 26 janvier :

À 18h30 au Centre Culturel – Espace Job : Frederika

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Crolles

À 20h30 à l’Escale : Bertrand Belin + Mymytchell

À 20h30 au Centre Culturel – Espace Job : KKC

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne : Maïa Barouh

Vendredi 27 janvier :

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Crolles

À 20h30 à l’Espace Saint-Cyprien : George Ka

À 21h à la salle des fêtes de Launaguet : Yannick Jaulin

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne : Plus Rien d’Humain

Samedi 28 janvier :

À 15h à la Médiathèque Saint-Cyprien : Crolles

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Crolles

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne : Plus Rien d’Humain

À 20h45 au Centre culturel – Théâtre des Mazades : Govrache

Dimanche 29 janvier :

À 10h30 au Centre Culturel Alban-Minville : L’Enfant Nine (jeune public)

À 15h à la Médiathèque José Cabanis : Nicolas Jules

À 17h à la Halle aux Grains : Yves Jamait + Marcia Higelin

Lundi 30 janvier :

À 10h au Centre Culturel Alban-Minville : L’Enfant Nine (jeune public)

Mardi 31 janvier :

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Hélène Piris

Mercredi 1er février :

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Hélène Piris

À 20h30 au Centre Culturel Henri-Desbals : Laurent Cavalié

Jeudi 2 février :

À 12h30 à la Salle du Sénéchal : Samuel Covel, dans le cadre de La Pause Musicale

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Hélène Piris

À 20h30 au Centre Culturel Alban-Minville : Estelle Meyer

À 20h30 au Metronum : Debout sur le Zinc

Vendredi 3 février :

À 12h45 à la Fabrique / UT2J : Bonbon Vodou

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Hélène Piris

À 20h45 au Théâtre du Centre : L’Enfant et les Sortilèges (jeune public)

À 21h au Bascala : Thomas Fersen

Samedi 4 février :

À 15h à la Médiathèque Empalot : Corentin Grellier

À 16h au Pavillon Blanc-Henri Molina, Colomiers : Mymytchell

À 19h au Théâtre du Grand Rond : Hélène Piris

À 20h30 au Centre culturel – Théâtre des Mazades : concert de clôture “Fiers et tremblants”, avec Loïc Lantoine & Marc Nammour, 1ère partie Jérôme Pinel

Détails des concerts sur le site web du festival



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T19:00:00+01:00

2023-02-04T23:00:00+01:00

© DR