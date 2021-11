Bijou bijou, te réveille pas surtout TGP,Saint-Denis, 8 décembre 2021, Saint-Denis.

Bijou bijou, te réveille pas surtout

du mercredi 8 décembre au samedi 11 décembre à TGP, Saint-Denis

Compagnie pour ainsi dire DE Philippe Dorin MISE EN SCÈNE Sylviane Fortuny Sur la scène d’un théâtre à l’abandon, un jeune homme décide de lancer le spectacle par les saluts. Dans l’ivresse des applaudissements, il se laisse étourdir, tombe épuisé sur la scène et s’endort. Ses camarades de scène décident de le rejoindre dans son sommeil, de l’accompagner dans ses songes où il est en quête du « jour de sa vie », en prenant l’aspect de personnages inspirés de figures de contes et de théâtre. Comme dans toute intrigue théâtrale, il y aura un couteau posé au centre de la scène qui attend l’heure du crime, et une scène d’amour, écrite sur un coin de table, qui sauvera l’histoire d’un dénouement tragique. Le jeune homme va-t-il se réveiller avant que le cauchemar surgisse ou bien attendre endormi que son rêve s’accomplisse ? Il trouvera refuge auprès d’une petite bande de sans-le-sou qui le conduira jusqu’au petit matin pour qu’il puisse se délivrer de ses tourments dans un monde enfin apaisé.Bijou bijou, te réveille pas surtout raconte le temps de l’adolescence où l’existence ressemble à un rêve éveillé, celui des tempêtes intérieures et des grands bouleversements, ce temps indispensable pour trouver un sens à sa vie. Ultime création de l’auteur Philippe Dorin avec la metteure en scène Sylviane Fortuny, ce spectacle raconte aussi l’histoire de leur propre théâtre et du parcours de leur compagnie pour ainsi dire. C’est un récit onirique et poétique nourri de leurs souvenirs et de leurs émotions au plateau depuis plus de vingt ans. Un moment de partage où tout peut s’inventer et qu’il est nécessaire de vivre ensemble, absolument.



TGP,Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T16:00:00;2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T17:00:00