Le Nouveau Théâtre, le dimanche 6 mars à 16:00

La scène se passe dans un théâtre. Un jeune homme décide de débuter le spectacle par les saluts et les applaudissements. Épuisé, il s’endort sur la scène. Ses camarades l’entourent et, par la magie du spectacle, l’accompagnent dans ses songes en prenant l’aspect de personnages de contes et de théâtre. En quête du « jour de sa vie », plein d’allant et de ferveur, le jeune homme entraîne ses compagnons de jeu dans ses aventures laissant son imagination leur jouer des tours. Construit à la façon des contes, Bijou bijou, te réveille pas surtout traverse les tourments de l’adolescence où l’existence ressemble à un rêve éveillé, celui des tempêtes intérieures et des grands bouleversements, ce temps indispensable pour trouver un sens à sa vie. Dans ce récit onirique et poétique, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny nous offrent un moment où tout peut s’inventer, et qu’il est nécessaire de vivre ensemble, absolument. Un dimanche en famille: journée à la carte immersive et ludique à vivre avec votre enfant. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif unique: 6€

Rêves de gosse

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T17:00:00