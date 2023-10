Quinzaine infos jeunes BIJ Vannes Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Quinzaine infos jeunes BIJ Vannes Vannes, 18 octobre 2023, Vannes. Quinzaine infos jeunes 18 – 31 octobre BIJ Vannes Gratuit / sur inscription Quinzaine infos jeunes Mobilité internationale Etudier, travailler ou faire un stage : toutes les idées pour partir à l’étranger. mercredi 18 octobre de 17h à 18h30 mardi 31 octobre de 17h à 18h30 BAFA Devenir animateur : les différentes étapes et son financement. Samedi 21 octobre de10h à 11h Service Civique / service Nationale Universel C’est quoi ? comment devenir volontaire? SNU : séjour de cohésion, les missions, l’engagement. mercredi 25 octobre de 17h30 à 18h30 BIJ Vannes 22 avenue victor hugo 56000 vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « bij@mairie-vannes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297016100 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T17:30:00+02:00 – 2023-10-18T19:00:00+02:00

2023-10-31T17:30:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00 Mobilité internationale étudier à l’étranger Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu BIJ Vannes Adresse 22 avenue victor hugo 56000 vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age min 15 Age max 30 Lieu Ville BIJ Vannes Vannes latitude longitude 47.663679;-2.755781

