Finistère Atelier 0 déchet : produits d’entretien BIJ Brest Brest, 19 octobre 2023, Brest. Atelier 0 déchet : produits d’entretien Jeudi 19 octobre, 18h30 BIJ Brest Sur Inscription #2 – Atelier 0 déchet Viens créer, gratuitement, ta lessive, une éponge et un produit d’entretien.

L’objectif : tu viens sans rien et tu repars avec un produit ! Atelier organisé par le Bij et l’association Afev

Attention : l’atelier est limité à 12 places !

Date : jeudi 19 octobre 2023

Horaire : 18h30/20h30 BIJ Brest 4 rue Augustin Morvan Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 29 48 21 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 15 Age max 30

