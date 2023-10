Vendredi 13 octobre 2023 : Journée Jeunes et International (18ème édition) BIJ Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Vendredi 13 octobre 2023 : Journée Jeunes et International (18ème édition) BIJ Brest Brest, 13 octobre 2023, Brest. Vendredi 13 octobre 2023 : Journée Jeunes et International (18ème édition) Vendredi 13 octobre, 10h30 BIJ Brest Entrée libre, ouvert à tous.tes. Le BIJ organise, dans ses locaux, une journée d’information et de rencontre sur la mobilité internationale, en partenariat avec le CIO Brest-Landerneau, AFS, Pôle emploi Brest marine, Le Rotary club de Brest, Pvtistes.net, le Club Téli et le CRIJ Bretagne. L’objectif de cette journée est de permettre aux jeunes et/ou à leurs familles de s’informer sur l’ensemble des questions relatives à la mobilité internationale. Au programme : 10h-17h : stands d’information, animés par des professionnels de la mobilité et/ou des jeunes partis à l’international : Pvtistes.net (PVT – Programme Vacances-Travail) Pôle emploi (outils, services et offres d’emploi)

CIO (études et stages)

Club Téli (emplois, stages)

Rotary Club (échanges scolaires et d’été pour lycéens, camps d’été pour les 15/25 ans)

AFS (Séjours interculturels et linguistiques pour lycéens)

CRIJ Bretagne (chantiers et bénévolat à l’international)

Bij (Volontariat du Corps européen de solidarité) 18h : Café international

Rencontres et échanges avec des jeunes partis à l’international (PVT, études, stages, volontariat du Corps européen de solidarité, bénévolat, etc.) : Margaux partie 1 mois et demi en road-trip en Argentine fin 2022

Bij (Volontariat du Corps européen de solidarité) 18h : Café international

Rencontres et échanges avec des jeunes partis à l'international (PVT, études, stages, volontariat du Corps européen de solidarité, bénévolat, etc.) : Margaux partie 1 mois et demi en road-trip en Argentine fin 2022

Lomé qui a passé un an à Dublin (2022/2023), dans une association qui propose des activités périscolaires à des enfants en difficulté, dans le cadre d'un volontariat du Corps européen de solidarité

