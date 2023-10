Année de Césure : pourquoi pas moi ? BIJ Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Année de Césure : pourquoi pas moi ? BIJ Brest Brest, 12 octobre 2023, Brest. Année de Césure : pourquoi pas moi ? Jeudi 12 octobre, 18h30 BIJ Brest Entrée libre, sans inscription, ouvert à tous.tes. Vous souhaitez faire une pause dans vos études / votre cursus scolaire ?

Comment vous y prendre ?

Retrouvez les infos utiles au cours de cet atelier. Jeudi 12 octobre

à 18h30

Au Bij 4 rue Augustin Morvan – Brest Cet atelier organisé par le Bij sera l’occasion d’en savoir plus sur :

• le cadre administratif

• les démarches

• comment s’engager ?

