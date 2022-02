Bihr Adventure Neuvéglise-sur-Truyère Neuvéglise-sur-Truyère Catégories d’évènement: Cantal

2022-04-02 – 2022-04-03 La ferme de la Truyère La Taillade

Neuvéglise-sur-Truyère Cantal Neuvéglise-sur-Truyère Située en plein cœur du Cantal à 1000m d’altitude au bord de la vallée de la Truyère, le Bihr Adventure est l’un des premiers grands rassemblements Moto, Quad et SSV de début de saison. office@jlfo-events.com +33 5 65 29 66 13 https://jlfo-events.com/ La ferme de la Truyère La Taillade Neuvéglise-sur-Truyère

