Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure EUR 0 0 Deuxième édition du club de lecture, musique et cinéma… : de culture quoi ! Alors si ça vous dit de partager avec d’autres lecteurs de la médiathèque les oeuvres qui vous ont émues, révoltées, transportées, inscrivez-vous !

Irakurketa, musika eta zinema… klubaren bigarren edizioa ! Zuek ere parte har ezazue eta partekatu hunkitu, sumindu, xoratu zaituzten obrak beste irakurleekin ! Ez dudatu eta izena eman !

