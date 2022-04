BihorelArt’Expo > Photographie | Les Femmes et leurs représentations La grange de la Petite Madeleine Bihorel Catégories d’évènement: Bihorel

Seine-Maritime

du vendredi 13 mai au dimanche 22 mai à La grange de la Petite Madeleine

#BihorelMaVille met à l’honneur les femmes du 13 au 22 mai prochains à la Grange de la Petite Madeleine avec l’édition 2022 de BihorelArt’Expo > Photographie. Retrouvez deux invités d’honneur, Isabelle Lebon et Cédric Vasnier, accompagnés de Lucien Barré, Alain Freulon, Julie Koulou, Rémi Lamiray, Marie Lopez-Vivanco et d’Hervé Milliard. Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 13 mai à 18h30 en présence des Élus de #BihorelMaVille et des artistes exposants. On vous attend nombreux !

Entrée libre

#BihorelMaVille met à l'honneur les femmes du 13 au 22 mai prochains à la Grange de la Petite Madeleine avec l'édition 2022 de BihorelArt'Expo > Photographie La grange de la Petite Madeleine Rue de Verdun, Bihorel

2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-13T18:30:00 2022-05-13T20:30:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00

Bihorel Seine-Maritime