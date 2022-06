Bigre – Compagnie Le Fils du Grand Réseau – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 20 janvier 2023, Carquefou.

2023-01-20 Représentations du 18 au 21 janvier 2023 à 20h45

Horaire : 20:45 22:10

Gratuit : non de 27,50 € à 48,50 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Représentations du 18 au 21 janvier 2023 à 20h45

Théâtre / Comédie mélo burlesque. Une folie burlesque irrésistible et devenue culte pour les passionnés d’un « théâtre du rire ».Dans un univers proche des Deschiens et de Buster Keaton, Pierre Guillois surprend par l’efficacité d’un spectacle sans paroles puisant dans le mime, les regards et le jeu généreux d’excellents comédiens. Face à nous, trois chambres de bonne exiguës occupées par des voisins que tout oppose. L’une, d’un blanc immaculé, appartient à un maniaque de la propreté ; l’autre, entourée par un amoncellement d’objets, est habitée par un écolo, éleveur de lapins. Et la dernière, une maison de poupée, accueille une jeune femme aux allures de pin-up, dont les deux compères ne tardent pas à s’amouracher. L’histoire serait joliment romantique si ces trois hurluberlus n’avaient comme particularité de tout rater. Absolument tout. Les catastrophes s’enchaînent, les gags pleuvent et finissent en un chaos étourdissant. Ils sont attachants, risibles et irrésistibles. Créé en 2014, Molièrisé en 2017, Bigre – qui a conquis près de 200 000 spectateurs en France et à l’international – reprend une série exceptionnelle en 2023. De Pierre GuilloisCo-écriture Agathe L’Huillier, Olivier Martin-SalvanAvec Pierre Guillois, Bruno Fleury (en alternance), Agathe L’Huillier, Eleonore Auzou-Connes, Anne Cressent (en alternance), Olivier Martin-Salvan, Jonathan Pinto-Rocha (en alternance) Durée : 1h25 Tout public à partir de 8 ans.

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr