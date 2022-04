Bigny Live Vallenay Vallenay Catégories d’évènement: Cher

Vallenay

Bigny Live Vallenay, 25 juin 2022, Vallenay. Bigny Live Vallenay

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 23:30:00

Vallenay Cher Vallenay Programme précis à venir. Le comité des fêtes renoue avec son festival qui sera composé du duo SweetLife (groupe pop rock fan des années 80, suivi d’un solo).

Dans l’après-midi: tournois football, ping-pong, pétanque et belote.

Le groupe Génération danse de Vallenay pourrait être présent également. comitedesfetesdevallenay@gmail.com +33 6 46 17 05 42 Programme précis à venir. ad2t

Vallenay

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vallenay Autres Lieu Vallenay Adresse Ville Vallenay lieuville Vallenay Departement Cher

Vallenay Vallenay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallenay/

Bigny Live Vallenay 2022-06-25 was last modified: by Bigny Live Vallenay Vallenay 25 juin 2022 cher Vallenay

Vallenay Cher