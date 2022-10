Bigger than us – Flore Vasseur Lanvollon Lanvollon Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Lanvollon

Bigger than us – Flore Vasseur Lanvollon, 20 novembre 2022, Lanvollon. Bigger than us – Flore Vasseur

Moulin de Blanchardeau Route de Blanchardeau Lanvollon Ctes-d’Armor Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau

2022-11-20 – 2022-11-20

Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau

Lanvollon

Ctes-d’Armor Projection dans le cadre du Mois du film documentaire

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté

d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. Melati part à leur rencontre à travers le globe.

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h36 5 € (Paiement espèces ou chèques)

“ Une énergie vitale. Des jeunes rayonnants. Un film essentiel. ” La Croix

“ Une nouvelle génération engagée qui crève l’écran par son audace et sa détermination. ” Elle

Sélection éphémère Le cinéma pour le climat, Festival de Cannes, 2021 lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/bigger-than-us-flore-vasseur/ Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau Lanvollon

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Lanvollon Autres Lieu Lanvollon Adresse Lanvollon Ctes-d'Armor Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau Ville Lanvollon lieuville Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau Lanvollon Departement Ctes-d'Armor

Lanvollon Lanvollon Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvollon/

Bigger than us – Flore Vasseur Lanvollon 2022-11-20 was last modified: by Bigger than us – Flore Vasseur Lanvollon Lanvollon 20 novembre 2022 Ctes-d'Armor Lanvollon Moulin de Blanchardeau Route de Blanchardeau Lanvollon Ctes-d'Armor

Lanvollon Ctes-d'Armor