BIGFLO & OLI THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne, vendredi 19 juillet 2024.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024BIGFLO & OLI19 juillet 2024 – 21h30 Théâtre Jean-Deschamps Ils sont de retour ! 6 ans après avoir retourné le Théâtre Jean-Deschamps, qui avait rapidement affiché complet, les deux frères toulousains s’apprêtent à faire de nouveau vibrer les remparts en 2024 au Festival de Carcassonne !Bigflo & Oli sont revenus en 2022 avec leur quatrième album intitulé « Les autres c’est nous », préparé pendant deux ans entre Toulouse, Barcelone et Los Angeles. Avec plus d’un milliard de vues sur YouTube, plus d’un milliard de streams, plus d’un million d’albums vendus, trois Victoires de la Musique et 10 NRJ Music Awards, le succès de Bigflo & Oli est indéniable. En seulement quelques années, ils sont devenus une des références de la scène musicale française. Après une tournée des Zéniths sold-out en 2023, le duo a annoncé une tournée des stades en 2024.

Tarif : 59.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN-DESCHAMPS LA CITE 11000 Carcassonne 11