BigFlo & Oli, Goldman et Pascal Obispo aux Grands Concerts d’Été Stadium vélodrome Bordeaux, mardi 23 juillet 2024.

BigFlo & Oli, Goldman et Pascal Obispo aux Grands Concerts d’Été Les grands concerts d’été d’Arcachon annonce du bon cet été avec trois grands noms de la scène française sur trois soirées en juillet ! 23 – 25 juillet Stadium vélodrome Tarifs : à partir de 38 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-23T20:00:00+02:00 – 2024-07-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-25T20:00:00+02:00 – 2024-07-25T23:59:00+02:00

Festival de musique incontournable

Depuis leur création en 2001, les Grands Concerts d’Été sont le théâtre de nombreux spectacles grand public. De Pascal Obispo à Johnny Hallyday, en passant par Sting, c’est le rendez-vous estival incontournable du Bassin d’Arcachon de ces 20 dernières années.

Trois soirées du 23 au 25 juillet

Les Grands Concerts d’Été d’Arcachon 2024 marquent un retour triomphal avec une programmation éclectique, unissant générations et cultures. Au Vélodrome d’Arcachon, chaque soirée devient un voyage musical mémorable, célébrant la diversité de la musique dans une ambiance festive, reliant la communauté et les visiteurs dans une expérience culturelle unique.

Les artistes

L’héritage Goldman – le 23 juillet

Revivez la magie des chansons de Jean-Jacques Goldman dans une interprétation unique par Erick Benzi, son réalisateur et arrangeur historique. Rejoignez Michael Jones et les étoiles montantes de la scène française pour une soirée inoubliable, où les classiques de Goldman seront célébrés dans une ambiance chargée d’émotions et de nostalgie.

Pascal Obispo – le 24 juillet

Après sa tournée pour ses 30 ans de carrière qui l’a vu passer par l’Arkea Arena à Floirac, Pascal Obispo s’invite sur la scène du Vélodrome d’Arcachon pour un concert à ne pas rater.

BigFlo & Oli – le 25 juillet

Les voisins toulousains Big Flo et Oli s’offrent une halte estivale et musicale à Arcachon. Alors qu’ils remplissent les plus grandes salles de France, le duo prépare un concert qui restera dans les mémoires.

Infos pratiques

Date : du 23 au 25 juillet

Lieu : Vélodrome d’Arcachon

Tarifs : à partir de 38 €.

Billetterie

Stadium vélodrome Cours Jules Ladoumegue, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://grandsconcertsdete.bleucitron.net/reserver/the-avener-bakermat-martin-solveig-velodrome-arcachon-1/3499 »}] [{« link »: « https://grandsconcertsdete.bleucitron.net/ »}]

concert arcachon