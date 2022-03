Bigflo & Oli en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Bigflo & Oli en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine, 8 juillet 2022, Vaison-la-Romaine. Bigflo & Oli en concert au Théâtre Antique Théâtre antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine

2022-07-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-08 Théâtre antique Rue Bernard Noël

Vaison-la-Romaine Vaucluse Vaison-la-Romaine EUR 43.3 43.3 Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouvé les sensations du début. Billetterie dans les points de vente habituels. +33 4 90 36 50 00 Théâtre antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse Théâtre antique Rue Bernard Noël Ville Vaison-la-Romaine lieuville Théâtre antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Departement Vaucluse

Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaison-la-romaine/

Bigflo & Oli en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine 2022-07-08 was last modified: by Bigflo & Oli en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 8 juillet 2022 Vaison-la-Romaine Vaucluse

Vaison-la-Romaine Vaucluse