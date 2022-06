Bigflo et Oli Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Bigflo et Oli Châteaurenard, 20 octobre 2022, Châteaurenard. Bigflo et Oli

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde Châteaurenard Bouches-du-Rhône La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

2022-10-20 – 2022-10-20

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard

Bouches-du-Rhône Après une tournée des festivals, Bigflo et Oli décident de continuer leur tournée par les salles dans lesquelles ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début : « Retour aux sources ». L’album est sortie, ils arrivent sur scène. Concert de Bigflo et Oli. +33 4 90 90 27 79 https://lespassagers.net/ Après une tournée des festivals, Bigflo et Oli décident de continuer leur tournée par les salles dans lesquelles ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début : « Retour aux sources ». L’album est sortie, ils arrivent sur scène. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Other Lieu Châteaurenard Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhône La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Ville Châteaurenard lieuville La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Bigflo et Oli Châteaurenard 2022-10-20 was last modified: by Bigflo et Oli Châteaurenard Châteaurenard 20 octobre 2022 Chemin du Mas de Lafont La Rotonde Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Bouches-du-Rhône